Председатель парламента Донецкой Народной Республики Артём Жога заявил, что украинской армии не хватает личного состава из-за серьёзных потерь бойцов на фронте.

Об этом Жога рассказал в интервью ТАСС.

«Конечно, у них огромные потери — и санитарные и безвозвратные. Поэтому у них дефицит огромный», — отметил председатель парламента ДНР.

Жога считает, что принудительная мобилизация на Украине изменила отношение жителей к властям, но при этом не помогла решить проблемы на фронте.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области для ВСУ становится критической. У Киева нет резервов, чтобы укрепить это направление.