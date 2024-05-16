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Председатель парламента ДНР заявил о дефиците бойцов ВСУ из-за потерь на фронте

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Председатель парламента Донецкой Народной Республики Артём Жога заявил, что украинской армии не хватает личного состава из-за серьёзных потерь бойцов на фронте.
Председатель парламента ДНР заявил о дефиците бойцов ВСУ из-за потерь на фронте
  • AP

Об этом Жога рассказал в интервью ТАСС.

«Конечно, у них огромные потери — и санитарные и безвозвратные. Поэтому у них дефицит огромный», — отметил председатель парламента ДНР.

Жога считает, что принудительная мобилизация на Украине изменила отношение жителей к властям, но при этом не помогла решить проблемы на фронте. 

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области для ВСУ становится критической. У Киева нет резервов, чтобы укрепить это направление.

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