Председатель парламента ДНР заявил о дефиците бойцов ВСУ из-за потерь на фронте
- AP
Об этом Жога рассказал в интервью ТАСС.
«Конечно, у них огромные потери — и санитарные и безвозвратные. Поэтому у них дефицит огромный», — отметил председатель парламента ДНР.
Жога считает, что принудительная мобилизация на Украине изменила отношение жителей к властям, но при этом не помогла решить проблемы на фронте.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области для ВСУ становится критической. У Киева нет резервов, чтобы укрепить это направление.