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ФСБ: разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи

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Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что задержанный за попытку теракта на железной дороге заявил, что военная разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи.
ФСБ: разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи
  • РИА Новости

По его словам, украинские спецслужбы требовали любой информации, касающейся либо российских военнослужащих, либо военных объектов, просили фотографии ПВО в районе Керчи.

«У них также была идея передать небольшой беспилотник, научить меня им управлять, полностью (провести. — RT) инструкцию и ударить им, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи», — сказал задержанный.

Уточняется, что украинцам не удалось реализовать преступный план с передачей БПЛА, так как, по словам мужчины, он «разрушается при передаче».

Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге. По данному факту задержали мужчину и женщину.

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