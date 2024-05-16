ФСБ: разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил, что задержанный за попытку теракта на железной дороге заявил, что военная разведка Украины планировала диверсию на объекте системы ПВО в Керчи.

По его словам, украинские спецслужбы требовали любой информации, касающейся либо российских военнослужащих, либо военных объектов, просили фотографии ПВО в районе Керчи.

«У них также была идея передать небольшой беспилотник, научить меня им управлять, полностью (провести. — RT) инструкцию и ударить им, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи», — сказал задержанный.

Уточняется, что украинцам не удалось реализовать преступный план с передачей БПЛА, так как, по словам мужчины, он «разрушается при передаче».

Ранее в ФСБ России сообщили о предотвращении в Крыму теракта на железной дороге. По данному факту задержали мужчину и женщину.