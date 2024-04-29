В Челябинске открылся Всероссийский школьный чемпионат по интеллектуальным играм

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл Всероссийский школьный чемпионат по интеллектуальным играм в столице региона.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В Челябинск приехали 600 детей из 27 регионов.

«С огромным удовольствием мы организовали финал 23-го школьного чемпионата по интеллектуальным играм в Челябинске. Здесь будет выбрана лучшая команда. Этот турнир — симбиоз знаний, навыков, с одной стороны, и удача и скорость принятия решения, с другой», — заявил Текслер.

Чемпионат будет проходить три дня. Дети будут соревноваться в трёх игровых дисциплинах.

Ранее сообщалось, что в Челябинске наградили победителей телеконкурса «Студенческий ТЭФИ».