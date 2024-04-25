RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске наградили победителей телеконкурса «Студенческий ТЭФИ»

Короткая ссылка
В Челябинске прошла церемония награждения победителей ХХ Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ — 2024». В ней принял участие губернатор области Алексей Текслер.
В Челябинске наградили победителей телеконкурса «Студенческий ТЭФИ»
  • © Правительства Челябинской области

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Он поблагодарил фонд «Академия Российского телевидения» за возможность провести церемонию.

«Мы готовы на ежегодной основе это делать, если это будет принято самой академией. Для нас это почётно, у нас очень творческие студенты», — подчеркнул Текслер.

Также сообщается, что первое место в номинации «Интернет-проект» заняли студенты Южно-Уральского государственного университета с проектом «Это твой выбор».

Ранее ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов провёл встречу с представителями университетов Алжира и обсудил перспективы сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить