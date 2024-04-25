В Челябинске наградили победителей телеконкурса «Студенческий ТЭФИ»

В Челябинске прошла церемония награждения победителей ХХ Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ — 2024». В ней принял участие губернатор области Алексей Текслер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Он поблагодарил фонд «Академия Российского телевидения» за возможность провести церемонию.

«Мы готовы на ежегодной основе это делать, если это будет принято самой академией. Для нас это почётно, у нас очень творческие студенты», — подчеркнул Текслер.

Также сообщается, что первое место в номинации «Интернет-проект» заняли студенты Южно-Уральского государственного университета с проектом «Это твой выбор».

Ранее ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов провёл встречу с представителями университетов Алжира и обсудил перспективы сотрудничества.