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Суд в Коми заочно арестовал обвиняемых в терроризме Каспарова и Гудкова

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Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Гарри Каспарова* и Геннадия Гудкова** по обвинению в создании террористического общества, финансировании терроризма и его оправдании.
Суд в Коми заочно арестовал обвиняемых в терроризме Каспарова и Гудкова
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Вместе с ними по этим делам проходят Евгения Чирикова и Иван Тютрин (внесены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России).

Обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Как подчеркнул суд, уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.

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