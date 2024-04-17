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Московские проекты вошли в число лидеров нацпремии «Событие года»

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Два проекта Москвы заняли второе и третье места на национальной премии «Событие года».
Московские проекты вошли в число лидеров нацпремии «Событие года»
  • РИА Новости

Так, проект «Неспальный район» занял второе место в номинации «Лучший городской праздник», а III Московская неделя интерьера и дизайна — третье место в номинации «Экспо — событие года», пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Руководитель ведомства Кристина Кострома, в частности, сообщила, что Московская неделя интерьера и дизайна в 2023 году привлекла более 220 тыс. посетителей.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщала, что в марте открылся приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».

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