Надаль: пару недель назад я уступал всем в моей академии, а сейчас выигрываю у игроков ATP
- Gettyimages.ru
«Три недели назад я уступал всем ребятам в моей академии. А сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP. И выигрываю матчи», — сказал Надаль на пресс-конференции.
В рамках 1/8 финала соревнований испанец сыграет с чехом Иржи Легечкой.
Напомним, что Надаль выигрывал турниры Большого шлема 22 раза.
Ранее сообщалось, что Надаль навестил российскую теннисистку Алину Корнееву в больнице Барселоны.