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Надаль: пару недель назад я уступал всем в моей академии, а сейчас выигрываю у игроков ATP

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Надаль: пару недель назад я уступал всем в моей академии, а сейчас выигрываю у игроков ATP
  • Gettyimages.ru

«Три недели назад я уступал всем ребятам в моей академии. А сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP. И выигрываю матчи», — сказал Надаль на пресс-конференции.

В рамках 1/8 финала соревнований испанец сыграет с чехом Иржи Легечкой.

Напомним, что Надаль выигрывал турниры Большого шлема 22 раза.

Ранее сообщалось, что Надаль навестил российскую теннисистку Алину Корнееву в больнице Барселоны.

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