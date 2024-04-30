Надаль: пару недель назад я уступал всем в моей академии, а сейчас выигрываю у игроков ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил своё выступление на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Три недели назад я уступал всем ребятам в моей академии. А сейчас я снова соревнуюсь с игроками турнира ATP. И выигрываю матчи», — сказал Надаль на пресс-конференции.

В рамках 1/8 финала соревнований испанец сыграет с чехом Иржи Легечкой.

Напомним, что Надаль выигрывал турниры Большого шлема 22 раза.

Ранее сообщалось, что Надаль навестил российскую теннисистку Алину Корнееву в больнице Барселоны.