Бывший адвокат Пашаев получил ранение в зоне СВО из-за удара беспилотника
- РИА Новости
Об этом сообщила «Известиям» его супруга Алёна.
«Он был ранен, его эвакуировали. Он сейчас в состоянии нормальном, жизни ничего не угрожает... У него и контузия», — сказала она.
В Telegram-канале Пашаева уточняется, что он был ранен под Угледаром в ДНР.
15 сентября 2022 года Федеральная палата адвокатов России сообщила, что адвокатский статус Пашаева аннулирован. Это происходило и прежде в связи с наличием «дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева», отмечала палата адвокатов.