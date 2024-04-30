Бывший адвокат Пашаев получил ранение в зоне СВО из-за удара беспилотника

Бывший адвокат Эльман Пашаев, получивший известность во время судебного процесса по делу о Михаиле Ефремове, получил ранение в зоне СВО в результате атаки дрона-камикадзе.

Об этом сообщила «Известиям» его супруга Алёна.

«Он был ранен, его эвакуировали. Он сейчас в состоянии нормальном, жизни ничего не угрожает... У него и контузия», — сказала она.

В Telegram-канале Пашаева уточняется, что он был ранен под Угледаром в ДНР.

15 сентября 2022 года Федеральная палата адвокатов России сообщила, что адвокатский статус Пашаева аннулирован. Это происходило и прежде в связи с наличием «дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева», отмечала палата адвокатов.