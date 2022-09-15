Эльман Пашаев вновь лишён статуса адвоката
- РИА Новости
«15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО — Алания», — цитирует ФПА ТАСС.
Статус адвоката Пашаева прекращался уже четыре раза, в последний раз — в сентябре 2020 года, напоминает агентство.