Эльман Пашаев вновь лишён статуса адвоката

Аннулирован статус адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщила Федеральная палата адвокатов России. Также прекращён адвокатский статус главы квалифкомиссии, которая приняла Пашаева обратно в ряды защитников.

«15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО — Алания», — цитирует ФПА ТАСС.

Статус адвоката Пашаева прекращался уже четыре раза, в последний раз — в сентябре 2020 года, напоминает агентство.