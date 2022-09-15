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Эльман Пашаев вновь лишён статуса адвоката

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Аннулирован статус адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актёра Михаила Ефремова. Об этом сообщила Федеральная палата адвокатов России. Также прекращён адвокатский статус главы квалифкомиссии, которая приняла Пашаева обратно в ряды защитников.
Эльман Пашаев вновь лишён статуса адвоката
  • РИА Новости

«15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО — Алания», — цитирует ФПА ТАСС.

Статус адвоката Пашаева прекращался уже четыре раза, в последний раз — в сентябре 2020 года, напоминает агентство.

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