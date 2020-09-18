Пашаева лишили адвокатского статуса
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов России.
«18 сентября совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева, принял решение о лишении его статуса», — указал собеседник.
Ранее стало известно, что Пашаев приехал на рассмотрение своего дисциплинарного дела.
15 сентября Минюст России внёс представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.