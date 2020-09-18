Пашаева лишили адвокатского статуса

Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, был лишён адвокатского статуса советом Адвокатской палаты Северной Осетии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов России.

«18 сентября совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева, принял решение о лишении его статуса», — указал собеседник.

Ранее стало известно, что Пашаев приехал на рассмотрение своего дисциплинарного дела.

15 сентября Минюст России внёс представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.