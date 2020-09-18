Пашаева лишили адвокатского статуса

Короткая ссылка
Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, был лишён адвокатского статуса советом Адвокатской палаты Северной Осетии.
Пашаева лишили адвокатского статуса
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов России.

«18 сентября совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, рассмотрев на очередном заседании заключение квалификационной комиссии АП РСО, содержащее выводы о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева, принял решение о лишении его статуса», — указал собеседник.

Ранее стало известно, что Пашаев приехал на рассмотрение своего дисциплинарного дела.

15 сентября Минюст России внёс представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить