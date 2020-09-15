Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката

Короткая ссылка
Минюст России внёс представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката
  • РИА Новости

Кроме того, внесено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского.

«В адвокатские палаты соответствующих субъектов России внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева», — сообщили в министерстве.

10 сентября Минюст сообщил о намерении внести представление о лишении Пашаева статуса адвоката и возбудить производство против Добровинского. 

Решение было принято в связи с их деятельностью в рамках дела о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить