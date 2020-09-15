Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката

Минюст России внёс представление в адвокатскую палату о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Кроме того, внесено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского.

«В адвокатские палаты соответствующих субъектов России внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева», — сообщили в министерстве.

10 сентября Минюст сообщил о намерении внести представление о лишении Пашаева статуса адвоката и возбудить производство против Добровинского.

Решение было принято в связи с их деятельностью в рамках дела о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.