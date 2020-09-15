Минюст внёс представление о лишении Пашаева статуса адвоката
- РИА Новости
Кроме того, внесено представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского.
«В адвокатские палаты соответствующих субъектов России внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.А. Добровинского и прекращении статуса адвоката Э.М. Пашаева», — сообщили в министерстве.
10 сентября Минюст сообщил о намерении внести представление о лишении Пашаева статуса адвоката и возбудить производство против Добровинского.
Решение было принято в связи с их деятельностью в рамках дела о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.