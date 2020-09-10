Минюст России предложил лишить Пашаева статуса адвоката
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- РИА Новости
«Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского», — говорится в сообщении.
Там отметили, что указания внести соответствующие представления направлены в территориальные управления министерства из-за деятельности адвокатов в рамках дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
Ранее в ОНК сообщили, что Ефремов решил отказаться от услуг Пашаева. Сам адвокат заявил, что эти данные не соответствуют действительности.
Как отмечал Ефремов, адвокат Пашаев его «подставил».