В ОНК заявили об отказе Ефремова от адвоката Пашаева

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за ДТП в центре Москвы на восемь лет, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом РИА Новости сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

«Ефремов нам сказал, что отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», — сказала она.

По её словам, родственники артиста ищут нового адвоката.

Корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший артиста в изоляторе, также сообщил, что Ефремов ищет нового адвоката.

«Для меня сейчас главный вопрос, кто будет меня представлять в апелляции», — приводит Клин слова Ефремова.

Артист также заявил, что у него нет претензий к условиям содержания. Он сообщил, что вечером с сокамерниками смотрел футбол.

«О себе ничего смотреть не стал, насмотрелся за три месяца», — сказал Ефремов, добавив, что последние три месяца плохо спит, а первая ночь в СИЗО не стала исключением.

При этом адвокат Эльман Пашаев отрицает, что Ефремов отказался от его услуг, уточняет РИА Новости.

«Это глупость, информация не соответствует действительности», — заявил он.

По его словам, в настоящее время он работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима.

В августе Ефремов на заседании суда отказался от своего адвоката Пашаева, однако позднее вновь заключил с ним соглашение.