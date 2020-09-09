В ОНК заявили об отказе Ефремова от адвоката Пашаева
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- РИА Новости
«Ефремов нам сказал, что отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев», — сказала она.
По её словам, родственники артиста ищут нового адвоката.
Корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший артиста в изоляторе, также сообщил, что Ефремов ищет нового адвоката.
«Для меня сейчас главный вопрос, кто будет меня представлять в апелляции», — приводит Клин слова Ефремова.
Артист также заявил, что у него нет претензий к условиям содержания. Он сообщил, что вечером с сокамерниками смотрел футбол.
«О себе ничего смотреть не стал, насмотрелся за три месяца», — сказал Ефремов, добавив, что последние три месяца плохо спит, а первая ночь в СИЗО не стала исключением.
При этом адвокат Эльман Пашаев отрицает, что Ефремов отказался от его услуг, уточняет РИА Новости.
«Это глупость, информация не соответствует действительности», — заявил он.
По его словам, в настоящее время он работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.
8 сентября суд признал Ефремова виновным по делу о ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима.
В августе Ефремов на заседании суда отказался от своего адвоката Пашаева, однако позднее вновь заключил с ним соглашение.