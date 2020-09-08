Суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы

Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы

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Пресненский суд приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о смертельном ДТП.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — огласила решение судья Елена Абрамова.

Ранее суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.

3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. 

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения

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