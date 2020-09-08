Суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — огласила решение судья Елена Абрамова.
Ранее суд признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП.
3 сентября Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.