Ефремов признал вину

Актёр Михаил Ефремов в суде заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла в июне в центре Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня заявление. Я признаю свою вину», — сказал Ефремов.

Ранее Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по делу актёра.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно экспертизе, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе заседания суда 31 августа второй свидетель обвинения по делу актёра Михаила Ефремова Светлана Набокина подтвердила в Пресненском суде, что Ефремов находился за рулём во время ДТП. Набокина заявила, что после того, как Ефремов отказался признать вину в ДТП, она связалась с защитой потерпевших и заявила о готовности подтвердить, что актёр присутствовал за рулём, и предоставить суду запись.