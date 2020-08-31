Второй свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулём во время ДТП
- АГН «Москва»
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По словам Набокиной, она работает рядом с местом, где произошла авария. После ДТП она начала снимать место аварии на телефон.
Свидетель рассказала, что видела, как с водительской стороны джипа вывели мужчину.
«В тот момент я не знала, что это Ефремов. Я только помню, что этот водитель был в пиджаке и тёмных брюках или джинсах. Позже из новостей я узнала, что это актёр Ефремов», — сказала она.
Набокина заявила, что после того, как Ефремов отказался признать вину в ДТП, она связалась с защитой потерпевших и заявила о готовности подтвердить, что актёр присутствовал за рулём, и предоставить суду запись.
Ранее свидетель Илья Бабиков заявил в суде, что выводил Ефремова с места водителя после ДТП.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.