Свидетель заявил, что выводил Ефремова с места водителя после ДТП

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Свидетель Илья Бабиков в ходе заседания Пресненского суда заявил, что лично вывел актёра Михаила Ефремова с места водителя сразу после ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС.
Свидетель заявил, что выводил Ефремова с места водителя после ДТП
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По словам Бабикова, он прогуливался с другом и услышал хлопок, характерный для ДТП. После этого они подбежали к месту аварии. 

«Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», — сказал Бабиков.

Он добавил, что актёр находился в состоянии шока.

Ранее Ефремов в суде заявил, что не виноват в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.

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