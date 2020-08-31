Свидетель заявил, что выводил Ефремова с места водителя после ДТП
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
По словам Бабикова, он прогуливался с другом и услышал хлопок, характерный для ДТП. После этого они подбежали к месту аварии.
«Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», — сказал Бабиков.
Он добавил, что актёр находился в состоянии шока.
Ранее Ефремов в суде заявил, что не виноват в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.