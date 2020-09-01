Судебное следствие по делу Ефремова завершилось
- © пресс-служба Пресненского суда
- АГН «Москва»
«Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября, 10:00 мск», — заявила судья Елена Абрамова.
Как уточняет РИА Новости, в ходе заседания 3 сентября прокуратура запросит наказание для Ефремова.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Подробнее о судебном процессе по делу о ДТП с Ефремовым — в материале RT.