Судебное следствие по делу Ефремова завершилось

Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы. Об этом информирует ТАСС.

«Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября, 10:00 мск», — заявила судья Елена Абрамова.

Как уточняет РИА Новости, в ходе заседания 3 сентября прокуратура запросит наказание для Ефремова.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подробнее о судебном процессе по делу о ДТП с Ефремовым — в материале RT.