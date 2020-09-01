Судебное следствие по делу Ефремова завершилось

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Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по делу актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре столицы. Об этом информирует ТАСС.
Судебное следствие по делу Ефремова завершилось
  • © пресс-служба Пресненского суда
  • АГН «Москва»

«Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября, 10:00 мск», — заявила судья Елена Абрамова.

Как уточняет РИА Новости, в ходе заседания 3 сентября прокуратура запросит наказание для Ефремова. 

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. 

Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения

Подробнее о судебном процессе по делу о ДТП с Ефремовым — в материале RT.

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