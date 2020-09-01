В суде рассказали об экспертизе пассажирской подушки безопасности джипа Ефремова

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Эксперт Алексей Глушенков рассказал, какие результаты показала экспертиза пассажирской подушки безопасности автомобиля российского актёра Михаила Ефремова.
В суде рассказали об экспертизе пассажирской подушки безопасности джипа Ефремова
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как он отметил в Пресненском суде, экспертиза не подтвердила наличия следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности джипа артиста.

«Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было», — цитирует его ТАСС.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. 

Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения

Подробнее об идущем судебном процессе, связанном с ДТП, — в материале RT.

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