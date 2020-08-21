Ефремов в суде отказался от адвоката Пашаева

Актёр Михаил Ефремов в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил артист, адвокаты убеждали его, что «у нас самый справедливый суд».

«А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. — RT)», — цитирует РИА Новости Ефремова.

Он добавил, что так же происходило в сторону адвоката Эльмана Пашаева.

«И эти улыбочки от Добровинского... И в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», — сказал Ефремов.

Ранее Пашаев в суде заявил, что Ефремов страдает синдромом зависимости от алкоголя и органическим расстройством личности, а сам артист сообщил, что «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент ДТП.