Ефремов в суде отказался от адвоката Пашаева

Короткая ссылка
Актёр Михаил Ефремов в ходе заседания суда по делу о ДТП в центре Москвы отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнёра. Об этом пишет ТАСС.
Ефремов в суде отказался от адвоката Пашаева
  • © Пресс-служба Пресненского суда
  • РИА Новости

Как отметил артист, адвокаты убеждали его, что «у нас самый справедливый суд».

«А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали (защита потерпевших. — RT)», — цитирует РИА Новости Ефремова.

Он добавил, что так же происходило в сторону адвоката Эльмана Пашаева.

«И эти улыбочки от Добровинского... И в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», — сказал Ефремов.

Ранее Пашаев в суде заявил, что Ефремов страдает синдромом зависимости от алкоголя и органическим расстройством личности, а сам артист сообщил, что «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент ДТП. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить