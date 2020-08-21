Ефремов заявил, что сидел на пассажирском сиденье в момент ДТП
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- АГН «Москва»
«Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили», — сказал он.
Отвечая на вопрос, уверен ли он в этом, актёр заявил, что «на 90% точно».
По словам Ефремова, на это может указывать его шрам на шее.
«Если я садился на пассажирское сиденье, то я просто перекидывал ремень безопасности и накинул его себе на шею», — цитирует его ТАСС.
Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил, что Ефремов страдает синдромом зависимости от алкоголя и органическим расстройством личности.
В распоряжении RT ранее появился протокол допроса Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении аварии. Его адвокат заявил, что позднее Ефремов отказался от признания вины.
При этом в суде Ефремов заявлял, что не помнит, что происходило в момент ДТП.