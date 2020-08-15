Адвокат прокомментировал публикацию документа с признанием Ефремовым вины в ДТП

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Анастасия Румянцева
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с RT публикацию протокола допроса его подзащитного от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении ДТП в центре Москвы.
Адвокат прокомментировал публикацию документа с признанием Ефремовым вины в ДТП
  • АГН «Москва»

«Я же говорю: первоначально он же ничего не понимал, он же ничего не знал, поэтому он признавал свою вину. Потому что со всех сторон все говорили… Он признал свою вину. Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определённые материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины. Это как раз 17 июня через восемь дней после совершения преступления, обратите внимание. Тогда я с ним разговаривал: «Михаил, давайте не будем торопиться». Я же адвокат, не могу идти против его воли. Когда все уже доказательства были обсуждены с ним, с Михаилом, после всего мы отказались от признания вины», пояснил Пашаев.

Пашаев также рассказал, что Ефремов уже находится дома после госпитализации с инсультом.

«Он уже дома, я прилетел ночью. Сегодня узнаю, как у него дела. Просто созвонились, я спрашивал, как дела, говорит: «Уже дома». Уже не хотелось состояние обсудить по телефону, думаю, пускай, после больницы отойдёт чуть-чуть, отдохнёт. Сегодня вечером заеду», — заключил адвокат Ефремова.

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса актёра Михаила Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении ДТП в центре Москвы.

В начале августа Ефремов заявлял, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.

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