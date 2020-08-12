Врачи подтвердили у Ефремова инсульт
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет», — сказал юрист.
Ранее сообщалось, что Ефремову вызвали в суд скорую помощь. Позднее стало известно, что врачи приняли решение о госпитализации актёра. Пашаев заявлял, что артиста увозили в бессознательном состоянии.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.