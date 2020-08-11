Ефремову вызвали в суд скорую помощь
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
«Начало процесса задерживается, была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова», — указали в суде.
Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова в суде, заявил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.