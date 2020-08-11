Ефремову вызвали в суд скорую помощь

Актёру Михаилу Ефремову, проходящему в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП, вызвали в суд скорую помощь.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

«Начало процесса задерживается, была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова», — указали в суде.

Ранее адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова в суде, заявил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.