Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил о резком ухудшении здоровья своего подзащитного.

«Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает из-за всего произошедшего с ним», — цитирует его ТАСС.

Также адвокат добавил, что он пытался вызвать артисту врача, но актёр был против этого и не позволял вызывать медиков.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.

В конце июля Пресненский суд Москвы продлил до 22 января 2021 года домашний арест актёру Михаилу Ефремову.