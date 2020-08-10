Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья Ефремова

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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил о резком ухудшении здоровья своего подзащитного.
Адвокат сообщил о резком ухудшении здоровья Ефремова
  • РИА Новости

«Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает из-за всего произошедшего с ним», — цитирует его ТАСС.

Также адвокат добавил, что он пытался вызвать артисту врача, но актёр был против этого и не позволял вызывать медиков.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице. 

Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.

В конце июля Пресненский суд Москвы продлил до 22 января 2021 года домашний арест актёру Михаилу Ефремову.

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