На шесть месяцев: суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января 2021 года домашний арест актёру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом. Со слов адвоката, защита просила «хотя бы час прогулок», однако суд отказал в этой просьбе. Рассмотрение уголовного дела по существу начнётся 5 августа.

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января 2021 года домашний арест актёру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП с одним погибшим.

«Пресненским районным судом Москвы продлён срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — приводит РИА Новости заявление пресс-секретаря суда Лелы Кокаи.

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский заявил ТАСС, что потерпевшая сторона считает такое решение адекватным.

Лела Кокая также сообщила, что рассмотрение уголовного дела по существу начнётся 5 августа в 10 утра. В ходе первого заседания прокурор озвучит в суде обвинение, после чего Михаил Ефремов выразит своё отношение к нему.

30 июля в Пресненском суде состоялось предварительное слушание по делу артиста. Оно должно было пройти накануне, 29 июля, однако было перенесено из-за неявки адвокатов Ефремова. Он прибыл к зданию суда на легковой машине ФСИН, сотрудники которой следят за соблюдением установленных ему ограничений.

Тем временем адвокат актёра Эльман Пашаев прокомментировал отказ своего подзащитного от признательных показаний.

«Ефремов вправе признать вину и отказаться от неё по тысяче раз в день. Это его процессуальное право», — заявил юрист в эфире телеканала «Россия 1».

Пашаев добавил, что сначала добывал доказательства невиновности Ефремова, после чего уже объявил об этом.

Помимо этого, защитник выразил сомнение в том, что актёр находился за рулём в момент аварии.

«Ефремов в момент ДТП точно был в автомобиле, но мы до сих пор не знаем, был ли он за рулём», — рассказал адвокат журналистам.

Кроме того, Пашаев сообщил, что защита просила предоставить Ефремову «хотя бы час прогулок», однако суд отказал в этом.

«Даже в тюрьме обвиняемым разрешено гулять, а Ефремов находится всё это время взаперти», — высказался юрист.

Наконец, Пашаев заявил, что его подзащитный иногда выпивает, но не страдает алкоголизмом.

«Я как адвокат сам иногда употребляю. Считаете, что он злоупотребляет? Вы сами наливали ему?» — заявил Пашаев.

В свою очередь, юрист Александр Добровинский отметил, что суд рассмотрит дело за месяц или полтора. Он уточнил, что там «всего пять томов и семь часов видеозаписей».

Накануне Добровинский заявил о намерении отыскать свидетелей, которые первыми оказались на месте аварии и помогали актеру выбираться из машины. Юрист представил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» кадры, на которых видны мужчина и женщина, оказавшиеся первыми на месте ДТП с Ефремовым.

«Я предоставил вам эти кадры, и я ищу этих людей. Эти люди могут оказаться ключевыми свидетелями того, был ли господин Ефремов один в машине или нет», — подтвердил он.

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Также в эфире он показал документ, в котором, по утверждению адвоката, Ефремов признаёт свою вину. Он заявил, что внизу документа «господин Ефремов написал: «Сам виноват, увы».

Надпись, выполненная, по словам защитника, рукой Ефремова, сделана под пунктом «Сведения, имеющие отношение к делу об административном правонарушении».

«Это подпись господина Ефремова, это 73-я страница, по-моему, первого тома», — указал Добровинский.

29 июля Ефремов отказался от признания вины по делу о смертельном ДТП. Добровинский заявил, что он сначала признал вину, затем отказался, и это есть в материалах дела.

Позже Пашаев заявил RT, что сторона актёра никогда не признавала вину.

Ефремов попал в ДТП 8 июня на Смоленской площади, передвигаясь в автомобиле Jeep Grand Cherokee. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фургоном Lada, которым управлял 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров. Мужчину со множественными травмами госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался через несколько часов. Сам Ефремов не пострадал.

Позже в прокуратуре сообщили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ряд СМИ заявили, что перед ДТП он находился в одном из московских пабов.

После происшествия было открыто два уголовных дела: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», а также «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, заявил о готовности оказать им помощь, назвав данное предложение попыткой искупить вину. Родные погибшего отказались от помощи и заявили, что не принимают извинения артиста.