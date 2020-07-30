Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Ефремова

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаила Ефремова до 22 января 2021 года.

«Суд оставил предыдущую меру пресечения Ефремову в виде домашнего ареста на срок до 22 января 2021 года. Мы считаем данное решение вполне адекватным. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей в данном деле, оно было отклонено судом. В целом пока всё складывается примерно так, как мы и предполагали», — цитирует ТАСС адвоката семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского.

30 июля находящегося под домашним арестом Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.