Ефремова снова доставили в суд
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что там должны пройти предварительные слушания по делу о ДТП со смертельным исходом, в котором принимал участие актёр.
Путь от дома до суда Ефремов проделал на легковой машине ФСИН России.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.
Актёр Иван Стебунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ДТП с участием Ефремова.