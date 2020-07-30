Ефремова снова доставили в суд

Находящегося под домашним арестом актёра Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что там должны пройти предварительные слушания по делу о ДТП со смертельным исходом, в котором принимал участие актёр.

Путь от дома до суда Ефремов проделал на легковой машине ФСИН России.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.

Актёр Иван Стебунов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ДТП с участием Ефремова.