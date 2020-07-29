Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
- РИА Новости
«Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела», — цитирует его ТАСС.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.
6 июля Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности актёра.