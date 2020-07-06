Адвокат заявил, что собрал доказательства невиновности Ефремова
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
«Задача адвоката — собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал: «Давайте подождём, вину всегда признать успеем», — сказал он.
Как отметил адвокат, теперь предстоит посмотреть, какую оценку доказательствам даст суд.
«Если мы поймём, что в суде наше доказательство необоснованно и не имеет юридической силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения», — добавил Пашаев.
Ранее в МВД сообщили о завершении расследования дела в отношении Ефремова. Актёру предъявили обвинение в окончательной редакции.
3 июля Пашаев в интервью сайту «Москва 24» заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП.
Как отмечал защитник, актёр после аварии хотел помочь родственникам погибшего Сергея Захарова, но это «не говорит о виновности артиста».