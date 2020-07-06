Адвокат заявил, что собрал доказательства невиновности Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, после ДТП с которым погиб Сергей Захаров, заявил в эфире телеканала «Россия 24», что собрал достаточно доказательств невиновности актёра.

«Задача адвоката — собирать доказательства. Я этим занимался, я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал: «Давайте подождём, вину всегда признать успеем», — сказал он.

Как отметил адвокат, теперь предстоит посмотреть, какую оценку доказательствам даст суд.

«Если мы поймём, что в суде наше доказательство необоснованно и не имеет юридической силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения», — добавил Пашаев.

Ранее в МВД сообщили о завершении расследования дела в отношении Ефремова. Актёру предъявили обвинение в окончательной редакции.

3 июля Пашаев в интервью сайту «Москва 24» заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП.

Как отмечал защитник, актёр после аварии хотел помочь родственникам погибшего Сергея Захарова, но это «не говорит о виновности артиста».