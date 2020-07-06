Актёру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках дела о ДТП в центре Москвы. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции», — цитирует РИА Новости адвоката.

Как подчеркнул Пашаев, оно осталось неизменным — нарушение ПДД, совершённое лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Ранее Пашаев заявил RT, что Ефремов после ДТП «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян».

8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон.

В результате инцидента водитель фургона скончался в больнице. Как установила экспертиза, Ефремов был пьян.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с НСН прокомментировал ДТП с участием Ефремова.