Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

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Актёру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках дела о ДТП в центре Москвы. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
  • © Пресс-служба Таганского суда
  • РИА Новости

«Сегодня Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции», — цитирует РИА Новости адвоката.

Как подчеркнул Пашаев, оно осталось неизменным — нарушение ПДД, совершённое лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Ранее Пашаев заявил RT, что Ефремов после ДТП «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян».

8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон.

В результате инцидента водитель фургона скончался в больнице. Как установила экспертиза, Ефремов был пьян.

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с НСН прокомментировал ДТП с участием Ефремова.

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