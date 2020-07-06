Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции
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- РИА Новости
«Сегодня Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции», — цитирует РИА Новости адвоката.
Как подчеркнул Пашаев, оно осталось неизменным — нарушение ПДД, совершённое лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.
Ранее Пашаев заявил RT, что Ефремов после ДТП «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян».
8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон.
В результате инцидента водитель фургона скончался в больнице. Как установила экспертиза, Ефремов был пьян.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с НСН прокомментировал ДТП с участием Ефремова.