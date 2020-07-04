Адвокат: Ефремов ничего не помнит после ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил RT, что Ефремов после ДТП в центре Москвы «с первого дня ничего не помнит», поскольку был «сильно пьян».

«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», — рассказал Пашаев, отвечая на вопрос, был ли в машине актёра в момент ДТП кто-то ещё.

При этом он отметил, что «есть многие моменты», которые комментировать «преждевременно».

«Всё, что касается в салоне, комментировать не смогу, это оставляем всё», — сказал адвокат.

Также он опроверг предположения СМИ о том, что защита Ефремова будет строиться на версиях о «неисправности автомобиля» или «приступе эпилепсии» у актёра.

«Вы знаете, у кого-то настолько развита фантазия, видно, что людям делать нечего и нечем заняться... Я адвокат, как они могут знать, как я буду защиту Ефремова выстраивать? Это бред, конечно, полнейший», — сказал он.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

RT опубликовал видео с Ефремовым после ДТП.