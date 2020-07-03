Адвокат объяснил желание Ефремова помочь семье погибшего в ДТП

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр Михаил Ефремов после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы хотел помочь родственникам погибшего Сергея Захарова, но это «не говорит о виновности артиста». Об этом сообщило РИА Новости.

По словам адвоката, «с участием машины Ефремова произошло ДТП со смертельным исходом».

«Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чём-либо виноват», — заявил Пашаев.

Он добавил, что «преждевременно раскрывать линию защиты».

Ранее Пашаев в интервью сайту «Москва 24» заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

RT публиковал видео с Ефремовым после ДТП.