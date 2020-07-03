Адвокат объяснил желание Ефремова помочь семье погибшего в ДТП

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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что актёр Михаил Ефремов после ДТП со смертельным исходом в центре Москвы хотел помочь родственникам погибшего Сергея Захарова, но это «не говорит о виновности артиста». Об этом сообщило РИА Новости.
Адвокат объяснил желание Ефремова помочь семье погибшего в ДТП
  • АГН «Москва»

По словам адвоката, «с участием машины Ефремова произошло ДТП со смертельным исходом».

«Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чём-либо виноват», — заявил Пашаев.

Он добавил, что «преждевременно раскрывать линию защиты».

Ранее Пашаев в интервью сайту «Москва 24» заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП.

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

RT публиковал видео с Ефремовым после ДТП.

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