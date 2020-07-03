Адвокат объяснил желание Ефремова помочь семье погибшего в ДТП
- АГН «Москва»
По словам адвоката, «с участием машины Ефремова произошло ДТП со смертельным исходом».
«Как верующий человек, он хотел помочь потерпевшим, но это не значит, что он в чём-либо виноват», — заявил Пашаев.
Он добавил, что «преждевременно раскрывать линию защиты».
Ранее Пашаев в интервью сайту «Москва 24» заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП.
Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.
В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.
RT публиковал видео с Ефремовым после ДТП.