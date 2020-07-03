Адвокат заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП

Короткая ссылка
RT
Актёр Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Адвокат заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП», — приводит слова адвоката сайт «Москва 24».

При этом он отметил, что «не будет ничего объяснять более подробно», поскольку «это преждевременно». Пашаев добавил, что Ефремов «данное преступление не совершал».

Кроме того, адвокат сообщил, что Ефремов заявлял о готовности «платить, потому что в ДТП участвовала его машина». 

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

После ДТП актёр заявлял о готовности сотрудничать со следствием и оказать любую помощь семье погибшего.

RT публиковал видео с Ефремовым после ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить