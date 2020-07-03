Адвокат заявил об отказе Ефремова признавать вину в ДТП

Актёр Михаил Ефремов отказался признавать вину в совершении ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Сегодня Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП», — приводит слова адвоката сайт «Москва 24».

При этом он отметил, что «не будет ничего объяснять более подробно», поскольку «это преждевременно». Пашаев добавил, что Ефремов «данное преступление не совершал».

Кроме того, адвокат сообщил, что Ефремов заявлял о готовности «платить, потому что в ДТП участвовала его машина».

Вечером 8 июня автомобиль, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон.

В результате произошедшего водитель фургона скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян.

После ДТП актёр заявлял о готовности сотрудничать со следствием и оказать любую помощь семье погибшего.

RT публиковал видео с Ефремовым после ДТП.