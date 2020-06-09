Алексей Кортнев прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова

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Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев прокомментировал ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.
Алексей Кортнев прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова
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«Я очень сочувствую всем, кто попал в эту ситуацию. Конечно, очень жаль, что это произошло», — заявил музыкант в беседе с НСН.

По словам Кортнева, он никак не может повлиять на эту ситуацию и не будет этого делать.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ситуацию с ДТП с участием Ефремова.

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход расследования.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Пострадавший водитель Lada скончался в больнице.

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