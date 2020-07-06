Завершено предварительное расследование дела в отношении Ефремова

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RT
Завершено расследование уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в совершении ДТП в центре Москвы. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по столице Владимир Васенин.
Завершено предварительное расследование дела в отношении Ефремова
  • РИА Новости

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал он.

Ранее Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, заявил, что артисту предъявили обвинение в окончательной редакции (нарушение ПДД, совершённое лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

8 июня автомобиль под управлением Ефремова выехал на встречную полосу в Москве, после чего врезался в фургон.

В результате водитель фургона скончался в больнице. Как установила экспертиза, Ефремов был пьян.

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