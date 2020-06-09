На два месяца: суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

Во вторник, 9 июня, в Таганском суде Москвы прошло заседание по избранию меры пресечения Михаилу Ефремову, который в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельное ДТП в центре столицы. В результате аварии погиб водитель автомобиля, с которым столкнулся выехавший на встречную полосу Ефремов. Актёра отправили под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Во время заседания он назвал инцидент «чудовищным». Ранее СМИ сообщили, что в крови Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя и следы наркотиков.

Таганский суд Москвы отправил актёра Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах смертельной аварии с участием 56-летнего заслуженного артиста России. Вечером 8 июня в районе Смоленской площади на Садовом кольце актёр выехал на встречную полосу и протаранил небольшой фургон на базе Lada.

От столкновения с 2,5-тонным внедорожником отечественный фургон получил сильнейшие повреждения кузова.

Его водитель, 57-летний сотрудник компании Delikateska.ruСергей Захаров, получивший множественные травмы, утром 9 июня скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали столкновение, произошедшее в 21:44 на внутренней стороне Садового кольца. На кадрах видно, как Jeep Grand Cherokee Overland 2013 года выпуска, которым управлял Ефремов, двигался по второй слева от разделительной линии полосе. В месте, где дорога делала изгиб и нужно было повернуть вправо, внедорожник продолжил движение прямо и, быстро оказавшись на встречной полосе, в лоб протаранил Lada.

Судя по видео, Ефремов, находившийся в салоне один, перед столкновением даже не пытался тормозить — стоп-сигналы на Jeep до столкновения так и не загорелись.

Поведение Ефремова сразу после аварии сняли несколько очевидцев. «Точно никто не умер? Точно?» — спрашивал актёр у окружающих, с трудом держась на ногах.

Опрошенные RT автоэксперты, проанализировав видеозапись ДТП и поведение водителя, пришли к выводу, что Ефремов, скорее всего, непосредственно перед столкновением уснул за рулём.

Сам артист, находившийся в момент ДТП в состоянии сильного опьянения, около суток не давал показаний. После аварии его отправили на медосвидетельствование, но не стали задерживать и отпустили домой, однако утром он на допрос не пришёл.

Днём у дома в Казарменном переулке, где ночевал Ефремов, находились полиция и бригады медиков, в том числе психиатрической скорой помощи, но госпитализировать артиста не стали.

Напомним, после того как стало известно о смерти Захарова, следователи переквалифицировали уголовное дело, возбуждённое после ДТП, на ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В прошлом году Госдума значительно ужесточила наказание по всем уголовным составам, касающимся тяжкий аварий с участием пьяных водителей, и теперь по данной статье виновнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Между тем некоторые известные адвокаты, в частности Александр Добровинский, которых семья Ефремова пыталась нанять, отказались его защищать.

Алкоголь, кокаин, каннабиноиды

Согласно данным медосвидетельствования, опубликованным во вторник вечером Telegram-каналом «112», через один час 45 минут после аварии алкотестер показал у Ефремова сначала 1,05 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха (что эквивалентно 2,33 промилле алкоголя в крови, средняя стадия опьянения. — RT), а спустя 17 минут при обязательной повторной попытке тот же прибор показал уже 1,23 мг/л (2,73 промилле, сильная стадия).

По закону в зачёт идёт попытка с наилучшим для водителя результатом, однако почему второй тест показал более значительное опьянение, остаётся неясным.

Также в ходе исследования в организме Ефремова нашли остаточные следы кокаина и каннабиноидов, а также следы снотворного зопиклона.

В ходе осмотра врач отметил, что у Ефремова нет видимых следов повреждений в ДТП, нет следов от инъекций, при этом он неопрятно одет, у него присутствует запах алкоголя изо рта.

Оценивая поведение водителя Jeep, врач отмечает, что тот «заторможен, болтлив, эмоционально неустойчив, эйфоричен, конфликтует с сотрудниками полиции».

Кроме того, у Ефремова выявлена «шаткая, неуверенная» походка, была снижена подвижность, он был не в состоянии выполнить врачебные тесты. В заключении отмечается, что факт употребления алкоголя артист «не отрицает».

Перед аварией актёр, по данным СМИ, провёл время в одном из баров, который при этом формально из-за карантинных ограничений не имел права обслуживать клиентов в помещении и должен был работать только навынос.

Журналисты канала «360» отследили весь маршрут Ефремова по камерам видеонаблюдения перед смертельным ДТП. В понедельник вечером Jeep Ефремова был во дворе Большого Могильцевского переулка — по соседству с домом артиста в Плотниковом переулке. Затем актёр поехал в Глазовский переулок, а оттуда выехал на Садовое кольцо.

При этом, выезжая на Смоленский бульвар, Ефремов едва не устроил серьёзную аварию, подрезав другой автомобиль. В общей сложности перед столкновением он проехал около 2,5 километра.

«Самый добрый и отзывчивый человек»

Погибший Сергей Захаров был родом из Рязанской области. Во вторник утром в компании, где он работал, выразили соболезнования его родным.

Погибший Сергей Захаров

Instagram

© delikateska.ru

«Мы скорбим вместе с ними, потому что он был и частью нашей семьи. Сергею было 57 лет. Он проработал с нами более двух лет, его знали и любили многие наши покупатели. Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. Наши водители — наша главная ценность. Это лицо и душа нашей компании, это те, кому мы доверяем самое важное — представлять нас перед нашими покупателями. И Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас», — говорится в заявлении компании в Instagram.

Позже фирма опубликовала ещё одно заявление, в котором рассказала некоторые подробности, предшествовавшие трагедии. Также в компании опубликовали отзывы довольных клиентов о работе Сергея.

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«В момент трагедии Сергей уже закончил работу, за 10 минут до этого он доставил свой последний заказ. О том, что произошло, мы узнали от наших покупателей: звонки и сообщения стали поступать сразу же. Вы написали очень много соболезнований и тёплых слов в адрес Сергея — спасибо! Отличные отзывы о его работе мы получали и до трагедии. Мы запомним Сергея скромным, немногословным, но очень улыбчивым и светлым человеком, который любил свою семью и гордился взрослыми детьми. Чуть позже мы напишем, как можно помочь его родным, а пока хотим поделиться некоторыми вашими отзывами, ведь именно они лучше всего скажут о нём», — говорится в сообщении.

«Это был самый добрый и отзывчивый человек. Он всегда жалел всех и никому не отказывал в помощи. Весёлый, жизнерадостный. В Москве работал давно, лет 20. Хочу, чтобы виновник получил реальный срок, и не только потому, что он убил моего близкого человека, но и чтобы это стало уроком для всех, кто садится за руль в таком состоянии, — заявила RT племянница погибшего Ксения Захарова.

По её словам, сейчас семья занимается организацией похорон, которые пройдут в Рязанской области.

«Родители очень переживают. А его жена сейчас хоронит свою мать. Две смерти за два дня — это страшно. Мы буквально в воскресенье виделись с ним, а тут такое горе. Очень сложно всё это осознать сейчас», — добавила она.

«Я позвонил близким родственникам, они, наверное, пока в шоке, не отвечают. Мать Сергея уже в возрасте, перед этим у него тёща умерла, сегодня должны были хоронить, а теперь жена будет хоронить и мать, и мужа», — рассказал RT глава села Кузьминское Александр Гудков.

«Поменьше бы об этом писать — не дай бог накаркаете»

Столичная прокуратура во вторник сообщила, что возьмёт расследование обстоятельств дела под свой контроль, даст оценку прошлым ДТП и административным правонарушениям Ефремова, а также проанализирует меры, принятые по ним сотрудниками.

По данным СМИ, с начала 2020 года Ефремов привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД десять раз. Ранее актёра шесть раз наказывали за несвоевременную оплату штрафов.

Telegram-канал Mash отмечает, что за два года Ефремов получил 29 взысканий на сумму 81 тыс. рублей, в основном за неоплату парковки, и далеко не всегда оплачивал их вовремя. Во всех случаях он избежал возможного ареста на 15 суток за неоплату штрафов и отделывался дополнительным денежным наказанием.

Кроме того, актёр уже попадал и в ДТП. Так, в ночь на 9 августа 2009 года на своём Mercedes на Яузской улице в районе Астаховского моста протаранил Ford, в котором находились два человека. Очевидцы тогда утверждали, что Ефремов в момент аварии, возможно, был пьян.

Тем не менее оформлявшие ДТП полицейские, указав его как виновника происшествия, выписали ему лишь штраф за превышение скорости и сделали устное предупреждение быть внимательнее на дороге.

Позже Ефремов и его родственники информацию об аварии опровергали, называя её «журналистской уткой».

«Я очень переживала из-за этой новости, но сейчас поговорила с Мишей, и он меня успокоил: ничего не было. Вообще, журналистам стоило бы поменьше об этом писать — не дай бог ещё накаркаете...» — заявила «Комсомольской правде» жена Ефремова.

«Осталось ввести только расстрел»

Аварию на Садовом кольце прокомментировали ряд депутатов Госдумы, в том числе спикер Вячеслав Володин, отметивший, что пьяная езда недопустима, кто бы ни был за рулём.

Депутат Вячеслав Лысаков, известный рядом «автомобильных» законопроектов, в том числе касающихся «пьяной езды», заявил RT, что произошедшая трагедия — не повод ещё больше ужесточать ответственность за пьяные ДТП с тяжкими последствиями, так как она и так очень серьёзная и фактически приравнена к умышленному убийству.

Михаил Ефремов после допроса в Управлении внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы.

© Евгений Биятов/РИА Новости

«Мы уже подошли к крайней черте наказаний. Осталось только ввести расстрел на месте», — отметил он, напомнив, что относительно недавно также к нетрезвым водителям стали приравниваться и те, кто сбежал с места аварии.

Депутат рассказал, что готовит новые поправки, чтобы ужесточить ответственность для тех, кто попадает в тяжкие ДТП в пьяном виде, будучи уже лишённым прав или не имея их вовсе.

«Одно дело, когда права есть и совершил ДТП. Это, действительно, неумышленное действие. Другое дело, если прав нет или не было. Это значит, что водитель, садясь за руль, изначально и осознанно подвергает окружающих опасности. За это нужно спрашивать строже», — сказал он.

Депутат Василий Пискарёв отметил, что если суд установит вину Ефремова, то наказание для него должно быть «самым строгим».

«Конечную вину, безусловно, должен признать суд, сейчас идёт следствие, но если оно подтвердит, что Михаил Ефремов был пьян и по его вине погиб человек, то наказание за такое ДТП должно быть самым строгим. Закон един для всех», — цитирует его сайт Госдумы.

Напомнив о прошлогоднем ужесточении уголовного наказания для пьяных водителей, Пискарёв добавил, что считает это решение оправданным.

«Это абсолютно справедливые и оправданные меры, потому что статистика была неутешительной: ежегодно под колёсами пьяных водителей погибало более 4 тыс. человек и более 20 тыс. становились инвалидами. Это сломанные судьбы людей и их близких», — подчеркнул парламентарий».

К «жёсткому и показательному» наказанию Ефремова призвал и член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Он также считает, что актёр должен пройти курс реабилитации.