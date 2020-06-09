В Думе призвали не допустить «влияния извне» на дело о ДТП с Ефремовым

Обращения с просьбой объективного расследования ДТП с участием актёра Михаила Ефремова переданы в МВД и Генпрокуратуру. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

«Мы уважаем закон и не собираемся вмешиваться в ход расследования, но вместе с тем в рамках парламентского контроля проследим, чтобы не было попыток каким-либо образом повлиять на следствие», — приводит РИА Новости его слова.

Пискарёв уточнил, что Ефремов должен понести наказание «вне зависимости от его актёрских заслуг и почётных званий».

Депутат также отметил, что необходимо сделать «всё, чтобы расследование было объективным и не подверженным влиянию извне».

«Соответствующие обращения направлены мною генеральному прокурору и министру внутренних дел Российской Федерации», — добавил Пискарёв.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием Ефремова в центре столицы.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Lada.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.