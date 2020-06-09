«Чудовищный случай»: в Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищным ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Авария произошла вечером 8 июня. Актёр выехал на встречную полосу, его автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, водитель которого позднее скончался в больнице от полученных травм. После гибели потерпевшего уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Момент аварии с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.

«Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле в настоящее время не думают о том, стоит ли лишать Михаила Ефремова после ДТП звания заслуженного артиста России.

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Напомним, Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади.

Актёр, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял Сергей Захаров. Водителя фургона экстренно госпитализировали с множественными травмами в НИИ имени Склифосовского, где позднее он скончался.

Экспертиза показала, что актёр Ефремов, находившийся за рулём, был пьян. Сам он не пострадал.

Собеседник агентства Интерфакс сообщил, что Сергей Захаров получил множественные травмы головы и грудной клетки.

«Медики в «Склифе» всю ночь боролись за его жизнь. Однако утром у мужчины отказало сердце, восстановить сердечный ритм не удалось», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, водитель получил множественные травмы жизненно важных органов, у него была обильная кровопотеря.

«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбуждённого в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.

Дело по ст. 264 УК России в отношении Ефремова переквалифицировано со второй части на четвёртую, она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сначала против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (до семи лет лишения свободы).

Сам Ефремов пока не прокомментировал своё отношение к новому обвинению. Об этом заявил его адвокат Виталий Чернышёв.

«Вчера его допрашивали в качестве подозреваемого, он свою причастность не отрицал, официального предъявления обвинения ещё не было», — приводит РИА Новости слова юриста.

Чернышёв отметил, что актёра допросили до возбуждения уголовного дела, в то время как официальное признание вины происходит во время допроса после предъявления обвинений. По словам адвоката, новый допрос пока не состоялся «по техническим причинам».

Ранее сообщалось, что актёр признал свою вину в ДТП.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование ДТП с участием Ефремова.

«Что касается давления на следствие, это недопустимо. Давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех — пьяная езда недопустима», — цитирует Володина РИА Новости.

По сообщениям очевидцев аварии, которые приводит РИА Новости, Ефремов выглядел пьяным. Один из них рассказал, что внедорожник выехал на встречную полосу на Смоленской площади, где столкнулся с фургоном.

Другая очевидица прокомментировала: «Ефремов из джипа буквально выкатился». «И потом ходил с трудом, шатался», — добавила она. По её словам, чтобы вытащить водителя фургона из машины, спасатели разрезали кузов.

Инциденты с участием Михаила Ефремова случались и ранее.

В петербургском аэропорту Пулково 6 марта Ефремова не пустили на борт самолёта авиакомпании airBaltic, выполнявшего рейс в Ригу. По данным СМИ, представители авиакомпании отказали актёру из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в марте 2018 года Михаил Ефремов оказался в центре скандала из-за своего поведения во время спектакля «Не становись чужим» на гастролях в Самаре.

Зрители сообщали, что исполнитель одной из главных ролей опоздал к своему выходу на сцену, путал текст, говорил тихо, а также вступил в перебранку с залом, используя нецензурную лексику.

Уголовная ответственность

Вождение в нетрезвом виде — одно из самых серьёзных нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит крупный денежный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком на 1,5—2 года.

Виновнику пьяного ДТП грозит до семи лет тюрьмы, если произошедшая по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего.

Если в ДТП по вине пьяного водителя погиб человек, то виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае, если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.