Пострадавшего в ДТП с Ефремовым в Москве госпитализировали
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«В результате пострадал водитель автомобиля Lada, произведена деблокация, госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой», — сообщил он.
По его словам, Ефремов в ДТП не пострадал.
Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария, участником которой стал Михаил Ефремов. В результате ДТП пострадал один человек.
МВД возбудило уголовное дело в отношении Ефремова после ДТП.
RT опубликовал эксклюзивное видео с Ефремовым после ДТП.