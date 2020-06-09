Пострадавшего в ДТП с Ефремовым в Москве госпитализировали

Водитель автомобиля Lada, который пострадал в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, госпитализирован в НИИ Склифосовского, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В результате пострадал водитель автомобиля Lada, произведена деблокация, госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой», — сообщил он.

По его словам, Ефремов в ДТП не пострадал.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария, участником которой стал Михаил Ефремов. В результате ДТП пострадал один человек.

МВД возбудило уголовное дело в отношении Ефремова после ДТП.

RT опубликовал эксклюзивное видео с Ефремовым после ДТП.