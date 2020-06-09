В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ДТП в Москве с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек.
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
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«Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле в настоящее время не думают о том, стоит ли лишать Михаила Ефремова после ДТП звания заслуженного артиста России.

Накануне вечером на Смоленской площади джип, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель был госпитализирован, утром 9 июня стало известно, что он скончался в больнице. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, согласно квалификации статьи ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Экспертиза установила, что актёр был пьян в момент аварии. Свою вину в случившемся он призналДочь Ефремова прокомментировала аварию с участием отца.

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