Первое заседание по существу дела Ефремова пройдёт 5 августа

Пресненский суд Москвы назначил первое заседание по существу дела актёра Михаила Ефремова на 5 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Первое заседание по существу состоится 5 августа», — сообщили в суде.

30 июля суд продлил срок домашнего ареста Ефремова до 22 января 2021 года.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.