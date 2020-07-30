Первое заседание по существу дела Ефремова пройдёт 5 августа
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Первое заседание по существу состоится 5 августа», — сообщили в суде.
30 июля суд продлил срок домашнего ареста Ефремова до 22 января 2021 года.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.