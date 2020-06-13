«Предал я всех»: Ефремов записал обращение к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова

Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Сергея Захарова, скончавшегося после ДТП с участием актёра. Он выразил готовность оказать помощь семье погибшего и добавил, что «не понимает, как дальше жить». 57-летний Сергей Захаров скончался в НИИ имени Склифосовского, куда был доставлен с многочисленными травмами после столкновения с автомобилем Ефремова на Смоленской площади.

Актёр Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Сергея Захарова, скончавшегося от многочисленных травм после автомобильной аварии с участием артиста. Видеозапись размещена на YouTube-канале «Гражданин поэт».

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал Ефремов.

Артист выразил готовность оказать помощь семье погибшего мужчины, добавив, что это «не попытка откупиться, а попытка искупить».

«Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье», — подчеркнул актёр.

Ефремов добавил, что после случившегося «не понимает, как дальше жить». Помимо этого, он заявил, что не собирается подключать какие-либо связи или знакомства, чтобы его «отмазали», уточнив, что в данной ситуации «все всё видели».

«Да и я видел, когда проспался и отошёл от шока. Слава богу, мама моя не увидела», — заявил артист.

Он отметил, что произошедшая трагедия — не кино, и назад уже ничего не перемотаешь.

«Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — закончил своё обращение актёр.

Ранее к семье погибшего Сергея Захарова также обратилась дочь Ефремова Анна-Мария. В заявлении в своём Instagram она принесла соболезнования и извинения родным мужчины.

«Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю», — приводит её слова РИА Новости.

Девушка рассказала, что пыталась связаться с семьей через работодателя Захарова, однако ей не ответили. Она подчеркнула, что не просит прощения для своего отца, а только хочет выразить сопереживание и сочувствие.

«Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет», — отметила девушка.

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади. Актёр, находившийся за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров. Мужчину экстренно госпитализировали со множественными травмами в НИИ имени Склифосовского, где позднее он скончался. Сам актёр не пострадал.

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Как сообщили в прокуратуре, Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артист признал свою вину. По предварительным данным, перед ДТП он находился в московском пабе Ulysses.

По факту произошедшего было открыто два уголовных дела — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», а также «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест до 9 августа. 11 июня актёра доставили в управление МВД, где допрашивали по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков. Следственные действия продолжались около пяти часов.

На новость о ДТП с участием артиста отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек», — подчеркнул он.

Ранее замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин рассказал, что за 2019 и 2020 годы у Ефремова не было штрафов за вождение в нетрезвом виде. При этом за последние полтора года у него зарегистрированы 50 административных правонарушений в области дорожного движения, в большинстве своём они связаны с превышением скоростного режима и нарушением разметки.

За последнее время Михаил Ефремов несколько раз становился участником различных инцидентов, будучи в состоянии опьянения.

Так, в петербургском аэропорту Пулково 6 марта актёра не пустили на борт самолёта авиакомпании airBaltic, так как, по данным СМИ, он был пьян.