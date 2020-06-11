Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков

Короткая ссылка
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
  • РИА Новости

Как отмечается, он был доставлен в управление для проведения следственных действий в рамках дела, возбуждённого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК.

«Также пройдёт его допрос по уголовному делу, возбуждённому по ст. 228.1 УК, после чего будет решён вопрос о его процессуальном статусе по данному делу», — говорится в сообщении.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее стало известно, что в его крови также нашли наркотики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить