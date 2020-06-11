Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков

Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Как отмечается, он был доставлен в управление для проведения следственных действий в рамках дела, возбуждённого по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК.

«Также пройдёт его допрос по уголовному делу, возбуждённому по ст. 228.1 УК, после чего будет решён вопрос о его процессуальном статусе по данному делу», — говорится в сообщении.

Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее стало известно, что в его крови также нашли наркотики.