После ДТП в центре Москвы задержан Михаил Ефремов

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Актёр Михаил Ефремов задержан полицией после аварии в Москве, в настоящее время он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в МВД.
После ДТП в центре Москвы задержан Михаил Ефремов
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По данным ведомства, водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada.

«Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение», — цитирует полицию агентство.

Как сообщалось ранее, на Смоленской площади в районе дома №3 произошла авария, участником которой стал Михаил Ефремов.

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