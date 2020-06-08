После ДТП в центре Москвы задержан Михаил Ефремов
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По данным ведомства, водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada.
«Сотрудниками полиции водитель задержан на месте происшествия. Сейчас проводится его медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови. Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести доставлен в лечебное учреждение», — цитирует полицию агентство.
Как сообщалось ранее, на Смоленской площади в районе дома №3 произошла авария, участником которой стал Михаил Ефремов.