Адвокат Ефремова прокомментировал госпитализацию актёра
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- РИА Новости
«Ефремов находится в бессознательном состоянии и госпитализирован. Он не может участвовать в судебном заседании», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Ефремову вызвали в суд скорую помощь. Позднее стало известно, что врачи приняли решение о госпитализации актёра.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.