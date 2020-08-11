Адвокат Ефремова прокомментировал госпитализацию актёра

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, прокомментировал госпитализацию своего подзащитного.

«Ефремов находится в бессознательном состоянии и госпитализирован. Он не может участвовать в судебном заседании», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ефремову вызвали в суд скорую помощь. Позднее стало известно, что врачи приняли решение о госпитализации актёра.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Специалисты установили, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позже прокуратура сообщила, что в его крови нашли ещё и наркотики.