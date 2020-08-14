Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП

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В распоряжении RT появился протокол допроса актёра Михаила Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении ДТП в центре Москвы.
Опубликован документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В документе стоит подпись самого актера, а также подпись его адвоката Эльмана Пашаева.

«Свою вину в том, что 8 июня 2020 года примерно в 21 час 53 минуты я управлял технически исправным транспортным средством Jeep Grand Cherokee г. р. з. О808ТЕ77, находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение ПДД России, повлёкшее по неосторожности смерть человека, я признаю в полном объёме, в содеянном раскаиваюсь, впредь подобного обязуюсь не совершать», — говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, Ефремов желает «загладить» причинённый вред.

    «Я желаю загладить вред, причинённый мною потерпевшим, в полном объёме. Однако в настоящее время это не получается сделать, так как потерпевшие не идут на контакт с моими адвокатами», — говорится в протоколе.

    В начале августа Ефремов заявлял, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.

    Кроме того, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии, рассказал, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.

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