Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего не помнит
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал артист в ходе рассмотрения его уголовного дела по существу.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины.
Ранее суд продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.