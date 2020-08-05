«Пот и бактериальные клетки принадлежат ему»: экспертиза подтвердила нахождение Ефремова за рулём во время ДТП
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
На водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова нашли биологические следы актёра. Это следует из материалов уголовного дела, оглашённых прокурором.
«На сработавших подушках безопасности водителя обнаружены пот и бактериальные клетки, которые, согласно исследованию ДНК, принадлежат Ефремову», — сказала прокурор в Пресненском суде Москвы, где началось слушание дела по существу. Её слова приводит РИА Новости.
Защита актёра ранее утверждала, что в момент ДТП тот находился в автомобиле. Вместе с тем адвокат Ефремова настаивал на отсутствии доказательств пребывания Ефремова за рулём машины. По словам самого артиста, он помнит событий того дня.
В свою очередь, защита потерпевших утверждает, что располагает видеозаписью, сделанной сразу после аварии. По словам юристов, на кадрах видно, что Ефремов выходит из автомобиля с водительской стороны. К настоящему времени ролик не обнародован, защита обещает опубликовать его позднее.
В ходе сегодняшнего рассмотрения дела также стало известно, что в машине Ефремова обнаружили «микроскопические» следы тетрагидроканнабинола — вещества, входящего в том числе в состав гашиша и гашишного масла. При этом на футболке и сумке Ефремова следов этого вещества не нашли.
Однако в крови артиста обнаружили следы кокаина и марихуаны. Вещества нашли в рамках анализа крови, который взяли у актёра сразу после ДТП. Концентрация наркотиков в крови Ефремова не уточняется.
В суде сотрудники ДПС рассказали, что по итогам медицинского освидетельствования в крови актёра выявили около 1,23 промилле алкоголя, что соответствует сильному опьянению.
Один из инспекторов, оперативно прибывший на место ДТП, пересказал в суде фрагмент беседы с Ефремовым сразу после аварии. По словам полицейского, актёр демонстрировал признаки опьянения, и в разговоре сам признал факт употребления алкоголя.
«Ефремов признался мне, что был за рулем. Я задал ему вопрос: «Вы управляли автомобилем?» Он ответил: «Да, я управлял». «Вы выпили?» — «Да, употребил алкогольный напиток», — рассказал инспектор.
Кроме того, прокурор отметил, что артист превысил разрешённую на участке скорость движения на 25 км/ч.
«Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 км, двигаясь со скоростью 85 км/ч», — приводит его слова РИА Новости.
При этом сам артист не признал вину в произошедшем. «Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал Ефремов.
Напомним, что артист попал в ДТП на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Ефремов находился за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee. Машина актёра оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с фургоном Lada, которым управлял 57-летний сотрудник компании «Деликатеска» Сергей Захаров.
Ефремов в аварии не пострадал, однако водитель фургона со множественными травмами попал в НИИ имени Склифосовского, где скончался через несколько часов. Позднее в прокуратуре сообщили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По информации СМИ, перед аварией Ефремов проводил время в одном из московских пабов.
После происшествия открыли два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
Таганский суд 9 июня отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Позднее, 13 июня, артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, заявил о готовности оказать им помощь, назвав данное предложение попыткой искупить свою вину. Родные погибшего заявили, что не принимают извинения артиста и от предложенной им помощи отказываются.
В конце июля состоялось ещё одно заседание суда по делу о ДТП с участием Ефремова, по итогам которого актёру продлили срок домашнего ареста до 22 января 2021 года — на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд.
По вменяемым Ефремову статьям ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.