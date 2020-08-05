Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств по делу о ДТП
- АГН «Москва»
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«В настоящее время мною получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших», — отметил адвокат.
Он уточнил, что у него есть данные о том, что сторона потерпевших «собирается привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля».
«Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулём машины в момент и сразу после аварии», — заявил Пашаев.
8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.
Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.