Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств по делу о ДТП

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП со смертельным исходом, заявил, что у него есть данные о попытке фальсификации доказательств по данному делу. Об этом он сказал на заседании Пресненского суда Москвы, передаёт ТАСС.

«В настоящее время мною получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших», — отметил адвокат.

Он уточнил, что у него есть данные о том, что сторона потерпевших «собирается привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля».

«Также мы проинформированы о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулём машины в момент и сразу после аварии», — заявил Пашаев.

8 июня в центре Москвы Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон. В результате ДТП водитель фургона скончался в больнице.

Экспертиза установила, что артист находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Позднее прокуратура сообщила, что в его крови также нашли наркотики.